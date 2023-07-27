В Уфе обнаружен труп неизвестного мужчины

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе пытаются установить личность погибшего мужчины. Его тело было найдено в Калининском районе Уфы еще в конце мая. Об этом рассказали волонтеры поискового отряда «БаРС».

- Личность до настоящего времени не установлена. Возможно, его кто-то ищет, - обратились за помощью добровольцы.

Известно, что погибший на вид 30-40 лет, рост 176-185 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, короткая стрижка. Тип внешности европейский.

Мужчину нашли в черном спортивном костюме, темно-синей футболке, белых носках, чёрных кроссовках.

Если вам известна какая-то информация, просьба обращаться на наш отрядный номер 89373102112 или по номеру 89373577933.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.