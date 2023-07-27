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НовостиПроисшествия27 июля 2023 6:37

Двое рабочих в Башкирии пострадали при обвале грунта

В городе Салавате при обвале грунта пострадали двое рабочих «Регион Сервис»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое работников «Регион Сервис» пострадали при обвале грунта в Салавате. Об этом сообщает республиканская Трудинспекция. Надзорный орган приступил к расследованию несчастного случая.

Известно, что инцидент произошел 25 июля на территории ООО «Газпром нефтехим Салават», рабочие вели подготовку земли для замены колодца с помощью экскаватора-погрузчика. В какой-то момент грунт обвалился и под ним оказались двое мужчин: 61-летний слесарь-сантехник и 47-летний электрогазосварщик. Мужчины получили различные травмы.

Инспекторам предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

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