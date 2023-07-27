Крупный пожар в 100-летнем доме в центре Уфы локализован

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Уфе локализовали пожар в старинном доме в самом центре города. Одноэтажное здание загорелось рано утром на улице Мустая Карима. По сообщению МЧС республики, была угроза того, что огонь мог перейти на мердесе.

Как рассказали в ведомстве, на данный момент возгорание локализовано. Площадь повреждений оценивается в 200 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 30 человек.

Обстоятельства происшествия будут расследованы для установления причин произошедшего.

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