Показатель заболеваемости коронавирусом в Башкирии вырос на 19 новых случаев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суточный прирост зараженных ковидом в Башкирии составил 19 человек. Об этом рассказали в региональном Минздраве. По информации ведомства, показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 369 622 человека.

Стационарное лечение в больницах республики получают 64 пациента, ровно половина из них — пожилые люди старше 60 лет.

— На амбулаторном лечении — 492 человека, среди них старше 60 лет —320 человек, — уточнили в министерстве.

Показатель выздоровления за сутки вырос на 11 человек и достиг 362 960 жителей. Новых смертельных случаев от ковида не зарегистрировано. Жертвами инфекции официально признаны 6102 человека.

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