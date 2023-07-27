Глава Башкирии назначил Владислава Сидоркина врио министра строительства республики

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии кресло министра строительства архитектуры республики занял 55-летний Владислав Сидоркин. Указ о его назначении подписал глава региона Радий Хабиров. Уточняется, что чиновник будет работать с приставкой «исполняющий обязанности».

Известно, что до своего назначения Сидоркин был замминистра. В его обязанности входили курирование вопросов ценообразования, строительных материалов и строительства социальных объектов.

Напомним, 25 июля стало известно об отставке Ридаля Саетова, который исполнял обязанности главы ведомства с апреля 2023 года.

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