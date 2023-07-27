До +35: в Башкирию возвращается аномальная жара

В Башкирии прогнозируется 35-градусная жара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирию вновь вернется зной. По прогнозу синоптиков, столбик термометра в ближайшие дни поднимется до +35 градусов.

Так, сегодня, 27 июля, воздух прогреется до +33 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет южный, при порывах сильный, говорят метеорологи.

Температура начнет идти вверх в пятницу и к субботе, 29 июля, установится аномально жаркая погода.

- Столбики термометров ночью покажут +15,+20°, местами до +10°, днем +30,+35°. При грозах ожидается порывистый ветер, - заключили синоптики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.