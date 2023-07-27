В Башкирии разыскивается задолжавший своим детям алименты 27-летний многодетный отец

Фото: ФССП по РБ

Приставы Башкирии объявили в розыск 27-летнего Максима Ганиева. Уроженец Челябинской области не платит своим троим детям алименты. По сообщению пресс-службы ФССП РБ, долг на сегодняшний день составляет более 100 тысяч рублей.

Есть информация, что многодетный отец скрывается от своих обязанностей в Крыму. На сегодняшний день на должника наложено ограничение на выезд из страны, а также запрет на пользование водительским удостоверением.

Сообщить о местонахождении гражданина необходимо по номерам: 8-987-587-26-16, 8 (347) 273-56-40.

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