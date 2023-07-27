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НовостиПроисшествия27 июля 2023 3:02

«Дышать нечем»: в центре Уфы горит здание, есть угроза распространения

В центре Уфы загорелся расселенный дом, на месте работают 30 пожарных
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба Ленинского района Уфы

Фото: пресс-служба Ленинского района Уфы

В Уфе ранним утром загорелось здание по улице Мустая Карима, 3/1. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Информация о пожаре поступила в 6:50 от очевидцев. Выяснилось, что огонь вспыхнул в расселенном одноэтажном доме. По оценке спасателей, есть угроза распространения пожара на соседнее здание — медресе.

Сейчас на месте ЧП работают 30 человек, привлечено 10 единиц техники. На место пожара выехал начальник МЧС по РБ Марат Латыпов.

В социальных сетях местные жители, живущие рядом с очагом возгорания, жалуются на сильный запах дыма и гари.

— Дышать нечем. На нескольких улицах прямо чувствуется дым, — поделились уфимцы.