«Дышать нечем»: в центре Уфы горит здание, есть угроза распространения

Фото: пресс-служба Ленинского района Уфы
В Уфе ранним утром загорелось здание по улице Мустая Карима, 3/1. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Информация о пожаре поступила в 6:50 от очевидцев. Выяснилось, что огонь вспыхнул в расселенном одноэтажном доме. По оценке спасателей, есть угроза распространения пожара на соседнее здание — медресе.
Сейчас на месте ЧП работают 30 человек, привлечено 10 единиц техники. На место пожара выехал начальник МЧС по РБ Марат Латыпов.
В социальных сетях местные жители, живущие рядом с очагом возгорания, жалуются на сильный запах дыма и гари.
— Дышать нечем. На нескольких улицах прямо чувствуется дым, — поделились уфимцы.