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НовостиПроисшествия26 июля 2023 19:43

МВД проверяет сообщения жителей Уфы о пристающем к детям мужчине

Местные жители утверждают, что в Кузнецовском затоне к маленьким девочкам пристает странный гражданин
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

МВД проверяет сообщения жителей уфимского микрорайона Кузнецовский затон о пристающем к детям мужчине. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ».

Местные жители утверждают, что странный гражданин разгуливает по району и пристает к маленьким девочкам. Граждане рассказали о случае, когда 15-летнему мальчику удалось отбить у подозрительного мужчины девочку десяти лет и убежать.

В МВД Башкирии заявили, что информация о мужчине проверяется, а обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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