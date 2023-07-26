В Башкирии из-за пожара в жилом доме доставили в больницу 43-летнего мужчину

Фото: МЧС Башкирии

Вчера вечером, 26 июля, в башкирском городе Ишимбай случился пожар в квартире жилого дома. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент произошел в здании по улице Губкина. На место были направлены силы и средства МЧС и другие экстренные службы. Специалисты спасли из опасной зоны трех человек, по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались пять взрослых и двое детей. Скорая помощь доставила в больницу 43-летнего мужчину, после осмотра его отправили домой.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.

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