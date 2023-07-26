В Башкирии внезапно завершились поиски 13-летнего мальчика

Фото: Соцсети

В Иглинском районе Башкирии завершились поиски 13-летнего мальчика. Об этом рассказали активисты местного отделения организации «Поиск детей».

Подросток пропал сегодня, 26 июля, в поселке Иглино. Волонтеры сообщали, что около 18:30 он уехал кататься на мопеде и долгое время не возвращался домой. Однако не прошло и получаса с публикации объявления о поиске парня, как добровольцы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщили радостную весть.

– Найден, жив, – рассказали активисты организации «Поиск детей».

Где все это время пропадал подросток – не уточняется.

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