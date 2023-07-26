В Уфе прошло открытие форума «Умный город – Умная Страна»

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

Сегодня, 26 июля, в Уфе стартовал IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Умная страна».

В столицу Башкирии приехали представители более 50 зарубежных стран, а также руководящий состав правительства и регионов России. На повестке мероприятия – актуальные вопросы трендов и технологических инноваций, направленные на достижение целей устойчивого развития территорий.

В дни форума Уфа, например, представит автоматическую мобильную систему контроля объектов дорожной инфраструктуры, которая использует нейросетевое видеоаналитическое наблюдение. В процессе инспектирования система регистрирует неудовлетворительное содержание дорожных знаков, информационных указателей, дефектов на автомобильных дорогах и прочих объектов. Зафиксированные данные поступают в систему «СКПДИ», которая предоставляет возможность оцифровывать объекты дорожного и городского хозяйства, что в дальнейшем облегчает и ускоряет процесс инспектирования этих объектов.

Сегодня глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин в рамках форума поделился с коллегами из других регионов России успехами республики в цифровизации здравоохранения.

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