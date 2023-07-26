В Башкирии разыскивают 13-летнего Арсения Чернова

Фото: Соцсети

В Иглинском районе Башкирии разыскивают 13-летнего Арсения Чернова. Об этом рассказали активисты местного отделения организации «Поиск детей».

Подросток пропал сегодня, 26 июля, в поселке Иглино. Сообщается, что около 18:30 он уехал кататься на мопеде и до сих пор не вернулся.

Приметы парня: его рост – 155 сантиметров, у него карие глаза и короткие темно-русые волосы. Он был одет в красно-желто-зеленые шорты и зеленую футболку.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении мальчика, сообщить ее по телефону 112 или 8 (927) 969-89-19 и 8 (917) 383-56-87.

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