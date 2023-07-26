В Уфе на озере Теплое чуть не утонул 3-летний ребенок

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня вечером, 26 июля, в Уфе на озере Теплое чуть не утонул трехлетний ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Инцидент случился на пляже «Райский берег» в Калининском районе. Мальчик был у воды вместе с братом и мамой. Когда старший пошел купаться, младший увязался следом. Ребенок оказался по нос в воде и даже уже начал захлебываться, но, к счастью, на помощь вовремя подоспели дежурившие поблизости спасатели.

Мальчугана вовремя вытащили из озера, в медицинской помощи он не нуждался. Мама ребенка, как отметили в УГЗ Уфы, когда ребенок начал тонуть, стояла к детям спиной.

Сотрудники чрезвычайной службы отмечают, что за безопасностью детей на официальных пляжах прежде всего обязаны следить не спасатели, а родители.

– Не отпускайте детей купаться одних, они должны быть под постоянным вашим присмотром, особенно если находятся в воде или у кромки водоема, – обратились к родителям сотрудники УГЗ столицы Башкирии.

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