В Башкирии упростили требования к инвестпроектам для получения господдержки

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии упростили требования к инвесторам для получения господдержки. О реформе рассказало информационное агентство «Башинформ».

Если раньше на рассмотрение заявки в правительство нужно было вносить пакет из 18 документов, то теперь всего лишь три. Кроме того, срок заявок инвесторов до вынесения на совещании правительства в формате «Инвестчас» сократился до 30 дней. Также сократились сроки экспертизы документов и подготовки необходимых документов для получения конкретных мер поддержки.

Потенциальным инвесторам нужно лишь предоставить декларацию с описанием проекта, план-график освоения инвестиций и информацию о воздействии проекта на окружающую среду.

Чтобы рассчитывать на господдержку компания инвестора должна быть зарегистрирована в Башкирии, его проект должен соответствовать приоритетным направлениям развития экономики республики, объем налоговых льгот и субсидий не должен превышать 30% от суммы инвестиций. Также у инвестора не должно быть долгов по зарплате, уплате налогов, он не должен находиться в стадии банкротства, быть в реестре экстремистских организаций, дисквалифицированных лиц и офшорных компаний.

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