После 16 лет разлуки на Летних сурдлимпийских играх в Уфе встретились подруги детства

Фото: «Башинформ»

В Уфе после долгой разлуки на Летних сурдлимпийских играх «Мы вместе. Спорт» повстречались подруги детства. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ».

Дальмира Булатова и Фарзана Домаширова – инвалиды по слуху. Женщины знакомы еще со школьной скамьи, они вместе учились в интернате для слабослышащих и даже сидели за одной партой. А потом подружки вместе поступили в Ленинградский восстановительный техникум.

После учебы Фарзана осталась в Ленинграде, а Дальмира вернулась обратно в Башкирию. Однако связь друг с другом, несмотря на разлуку, они никогда не теряли, часто переписывались. В последний раз подруги виделись в 2007 году. И вот, спустя 16 лет на сурдлимпийских играх в Уфе у них появилась возможность вновь обнять друг друга.

Напомним, 24 июля в Уфе состоялось торжественное открытие первых Международных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Это соревнования, в которых участвуют спортсмены с нарушениями слуха.

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