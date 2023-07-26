ГИБДД Уфы 27 июля проведет массовые проверки пассажирского транспорта

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 27 июля, ГИБДД Уфы проведет массовые проверки пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Цель грядущих проверок – снижение уровня аварийности на дорогах, профилактика нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, а также повышение безопасности пассажирских перевозок.

Проверки проведут совместно с сотрудниками с подразделений технического контроля. Специалисты будут выявлять и пресекать нарушения ПДД и правил перевозки пассажиров. Особо пристальное внимание будет уделяться техсостоянию транспорта необходимым требованиям, прохождению шоферами предрейсового мед- и техосмотров, соблюдение ими режима труда и отдыха, а также норм перевозок пассажиров.

Дорожная полиция призывает граждан проявлять внимательность и вежливость, а также просит отнестись к проводимым рейдам с пониманием.

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