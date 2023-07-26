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НовостиОбщество26 июля 2023 12:15

В Башкирии осудили врача, укравшего аппарат УЗИ стоимостью 1,1 млн рублей

Мужчина не стал признавать свою вину
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото для иллюстрации

Фото для иллюстрации

Фото: Евгения ГУСЕВА

В башкирском городе Стерлитамак врача признали виновным в совершении преступления по статье «Кража в особо крупном размере». Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в апреле 2021 года мужчина похитил из больницы, в которой работал, оборудование для проведения ультразвуковой диагностики. Врач распорядился им по своему усмотрению и увез к себе домой в Уфу, откуда аппарат впоследствии изъяли полицейские.

– Противоправными действиями врача больнице причинен ущерб в общей сумме свыше 1,1 миллиона рублей. Подсудимый не признал вину в совершении преступления, – сообщает прокуратура Башкирии.

Стерлитамакский городской суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Приговор еще не вступил в законную силу.

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