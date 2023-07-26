Жители Башкирии возмутились туристами, которые мыли машину на озере Талкас

Жителей Башкирии возмутила пара мужчины и женщины, которые мыли Toyota Land Cruiser прямо у озера Талкас

Жителей Башкирии возмутила пара мужчины и женщины, которые мыли Toyota Land Cruiser прямо у озера Талкас. По всей видимости, это были туристы из Оренбургской области – во всяком случае, у иномарки засветился госномер именно этого региона. Обеспокоенные очевидцы выложили видео происшествия в соцсетях.

На кадрах слышно, как неравнодушный жители республики подходит к туристам и спрашивает, зачем они моют машину у водоема.

– Мы второй раз уже проезжаем здесь, а вы все моете, – говорит закадровый голос. – Мойка – в городе. Надо доехать до нее, а не на озере мыть.

Напомним, озеро Талкас располагается в Баймакском районе и является природным памятником. Буквально в прошлом году глава Башкирии Радий Хабиров издал указ о создании вокруг водоема охранной зоны.

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