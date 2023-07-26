В Башкирии в ДТП с Lada Priora и разметочной машиной пострадали две женщины

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня днем, 26 июля, в Уфимском районе Башкирии в ДТП пострадали две женщины. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на 1480 километре трассы М-5. Водитель Lada Priora не справился с управлением и врезался в технику для нанесения дорожной разметки. В момент инцидента в машине находились пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. В результате произошедшего пострадали две женщины, одну из них госпитализировали в уфимскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

На месте ЧП работали сотрудники пожарной части деревни Шамонино Госкомитета Башкирии по ЧС и других экстренных служб.

– Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – призвали водителей в Государственном комитете.

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