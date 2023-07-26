В Башкирии 27 июля ожидаются грозы и жара до +33°

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 27 июля, в Башкирии ожидаются сильные осадки и жара. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

В этот четверг жителям республики стоит ожидать переменную облачность. По региону существенных осадков не предвидится, однако в северных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью будет неустойчивый слабый ветер, днем – южный до 5-10 метров в секунду, во время грозы – порывистый.

Температура грядущей воздуха ночью составит +13,+18°, местами похолодает до +8°, а вот днем ожидается жара до +28,+33°.

Ночью и утром на некоторых участках автодорог образуется туман. Видимость ухудшится до 500 и менее метров.

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