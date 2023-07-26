Во время СВО погиб 48-летний многодетный отец из Башкирии Ринат Исламов

Фото со страницы Айдара Шайдуллина

Стало известно о гибели во время СВО бойца из села Абызово Рината Исламова. О смерти 48-летнего мужчины сообщил глава Караидельского района Айдар Шайдуллин.

Когда была объявлена частичная мобилизация, сельчанин, не дожидаясь повестки, отправился в военкомат, чтобы уйти в зону СВО, однако ему в этом было отказано. Дело в том, что Ринат Исламов был отцом троих девочек. Тогда зимой прошлого года он заключил контракт и отправился на СВО добровольцем.

- За время проживания на территории сельского поселения Караидельский сельсовет Ринат зарекомендовал себя: добрым, положительным, отзывчивым гражданином, который всегда был готов прийти на помощь, - написал про него Айдар Шайдуллин.

Глава администрации принес соболезнования семье погибшего бойца.

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