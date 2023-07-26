Минздрав Башкирии не подтвердил закрытие хирургического отделения в ЦРБ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новость о закрытии хирургического отделения в Благовещенской ЦРБ не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе регионального минздрава.

Ранее появилась информация, что отделение будет закрыто на весь август. Местные жители жаловались на то, что в медучреждении нет ни одного хирурга. Как сообщает издание ГорОбзор.ру, один из специалистов находится в отпуске, однако лечение пациентов не прекращается.

— Благовещенская ЦРБ является подведомственной организацией министерства здравоохранения РБ и не имеет полномочий по закрытию структурного подразделения, — сообщили в ведомстве.

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