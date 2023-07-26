В центре Уфы дома остались без воды из-за прорыва водопровода

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Уфы обнаружена утечка из земли. Об этом сообщает столичный водоканал. На предприятии рассказали, что произошел прорыв водопровода.

Из-за коммунальной аварии ряд домов пришлось отключить от водоснабжения. Так, под отключение попали дома Коммунистической улице и улице Гоголя.

- В связи с проведением ремонта холодная вода отключена в домах № 33, 42, 42а, 43, 44, 45, 46 и 46а по улице Коммунистической, а также в доме №56 по улице Гоголя, - уточнили в «Уфаводоканале».

На месте аварии работают специалисты. Предприятие приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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