Две молодые жительницы Уфы получили травмы в аварии в тоннеле на Салавата Юлаева

Фото: ГИБДД по РБ

В Уфе две женщины обратились за медицинской помощью после аварии, произошедшей накануне, 25 июля, в тоннеле по проспекту Салавата Юлаева. Об этом рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, 33-летний мужчина за рулем «Лада Ларгус» въехал в попутный «Форд», за рулем которой была 32-летняя уфимка. Женщина и ее пассажирка получили травмы.

В произошедшем разбираются инспекторы ГИБДД. Им предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

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