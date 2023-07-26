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НовостиПолитика26 июля 2023 7:34

Исполняющим обязанности главы Минстроя Башкирии назначен Владислав Сидоркин

Минстрой Башкирии возглавил работавший топ-менеджером крупной строительной компании Владислав Сидоркин
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Стало известно, кто возглавил Минстрой Башкирии после отставки Ридаля Саетова. Как сообщает РБК-Уфа со ссылкой на собственный источник в кабмине региона, пост занял бывший топ-менеджер крупной строительной компании Владислав Сидоркин. Указ о его назначении исполняющим обязанности главы ведомства должен быть подписан в ближайшее время, передает издание.

Добавим, что официально главой Минстроя РБ является Рамзиль Кучарбаев, который был приговорен судом к девяти годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий. Защита Кучербаева заявила, что намерена обжаловать решение.

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