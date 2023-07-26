Убедил взять кредиты и не отдал деньги: в Уфе осудят бывшего замначальника отдела полиции за мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе на скамье подсудимых окажется бывший заместитель начальника пятого отдела полиции. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, экс-сотрудника органов обвиняют в крупном мошенничестве, а также в незаконном хранении боеприпасов.

По информации ведомства, с 2020 по 2022 годы мужчина убедил своих сотрудников взять на свое имя кредиты. Деньги, полученные в банке, 10 человек передали своему начальнику. По оценке следователей, бывший замначальника получил около 5,5 млн рублей, размер займов варьировался от полумиллиона до 700 тысяч рублей. Деньги мужчина вернул лишь частично.

Обвиняемый вину не признал. Как сообщили в МВД, он был уволен со службы по отрицательным основаниям. Также в ходе обысков у него найдены боеприпасы.

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