Еще 17 человек заразились коронавирусом в Башкирии за сутки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Озвучена суточная статистка по заболеваемости коронавирусом в Башкирии. Согласно цифрам, озвученным в региональном минздраве, за сутки в республике диагностировано еще 17 случаев заболевания. За все время пандемии в Башкирии официально было подтверждено 369,9 тысяч фактов заражения.

Как уточнили в ведомстве, стационарное лечение получают на сегодняшний день 70 ковид-пациентов, из них большинство — пожилые.

— На амбулаторном лечении находятся 482 человека. Из них 145 — пациенты старше 60 лет, - добавили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость коронавирусом продолжает падать с каждой неделей.

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