Из искореженной иномарки на трассе в Башкирии достали труп мужчины

Фото: ГИБДД по РБ

На трассе в Башкирии произошло смертельное ДТП, унёсшее жизнь молодого мужчины. О трагедии рассказали в ГИБДД республики.

Как сообщает ведомство, на 26 км автодороги Белорецк-Тирлянский было обнаружено сильно поврежденный «Ниссан Альмера» с человеком внутри. Выяснилось, что водитель иномарки не справился с управлением авто и вылетел в кювет. От полученных травм в результате удара 40-летний мужчина умер на месте до приезда медиков.

По факту случившегося инспекторы начали разбирательство.

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