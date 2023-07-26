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НовостиПроисшествия26 июля 2023 6:01

В Уфе женщина с двумя детьми оказались на больничной койке после наезда «ГАЗели»

В Уфе «ГАЗель» сбила женщину с двумя детьми и врезалась в маршрутное такси
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
фото: ГИБДД Уфы

фото: ГИБДД Уфы

В Уфе 43-летний водитель «ГАЗели» наехал на пешеходов, а затем врезался в маршрутку с пассажирами. Об аварии сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По информации ведомства, ДТП произошло на улице Вахтангова рядом с домом №25. Мужчина за рулем грузового авто сбил на парковке женщину с двумя детьми, а после столкнулся с маршрутным такси. Известно, что госпитализация потребовалась троим пешеходам, 10 пассажиров микроавтобуса не пострадали.

По факту произошедшего начато разбирательство. Сотрудникам ГИБДД предстоит установить причины и обстоятельства аварии.

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