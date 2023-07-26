В 2023 году в Башкирии отремонтируют 11 участков дороги Уфа – Инзер – Белорецк

В Башкирии отремонтируют трассу Уфа – Инзер – Белорецк Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии отремонтируют трассу Уфа – Инзер – Белорецк. Об этом сообщает республиканский Минстранс. По информации ведомства, обновят 26 км дороги, расположенных в Белорецком и Кармаскалинском районах.

Напомним, трасса «Уфа – Инзер – Белорецк» входит в число ключевых объектов опорной дорожной сети Башкирии. За этот год власти намерены обновить не только дорожное полотно, но и обустроят обочины, а также нанесут горизонтальную разметку.

В ведомстве уточнили, ремонт будет завершен в IV квартале 2023.

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