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НовостиОбщество26 июля 2023 5:33

В 2023 году в Башкирии отремонтируют 11 участков дороги Уфа – Инзер – Белорецк

В Башкирии обновят 26 км автодороги Уфа – Инзер – Белорецк
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии отремонтируют трассу Уфа – Инзер – Белорецк

В Башкирии отремонтируют трассу Уфа – Инзер – Белорецк

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии отремонтируют трассу Уфа – Инзер – Белорецк. Об этом сообщает республиканский Минстранс. По информации ведомства, обновят 26 км дороги, расположенных в Белорецком и Кармаскалинском районах.

Напомним, трасса «Уфа – Инзер – Белорецк» входит в число ключевых объектов опорной дорожной сети Башкирии. За этот год власти намерены обновить не только дорожное полотно, но и обустроят обочины, а также нанесут горизонтальную разметку.

В ведомстве уточнили, ремонт будет завершен в IV квартале 2023.

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