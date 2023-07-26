В работе «Уфанет» произошел сбой

Уфимцы пожаловались на сбои в работе столичного провайдера «Уфанет» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Уфимцы пожаловались на сбои в работе столичного провайдера «Уфанет». Об этом «КП-Уфа» сообщили пользователи. По их словам, в районе 9:30 утра пропало подключение к сети.

– Просто перестало подключаться к интернету. Думали, что в роутере дело, но нет, это проблемы именно на сетях, – говорит уфимка.

В «Уфанете» сообщили, что сейчас ведутся работы по восстановлению подключения. Аварийные работы займут около двух часов.

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