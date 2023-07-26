«Видел по телевизору»: в Башкирии мужчина случайно убил задыхавшегося брата, проколов ему легкое ножом

Стерлибашевский районный суд огласил приговор 50-летнему миякинцу, обвиняемому в гибели родного брата Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стерлибашевский районный суд огласил приговор 50-летнему миякинцу, обвиняемому в гибели родного брата. Мужчина проколол родственнику легкое, пытаясь спасти его от удушья.

Как следует из материалов дела, родные братья выпивали у себя в комнате в доме матери. Сыновья нигде не работали, жили на ее пенсию и тратили деньги на алкоголь. В один из таких вечеров мужчины вновь проводили время за бутылкой. В какой-то момент старший брат выпил стопку и поперхнулся. На помощь пришел младший: он хлопал сельчанина по спине, тряс, но это не помогло. Медиков он вызывать не стал, чтобы не было шума.

Тогда мужчина вспомнил, что видел по телевизору, как врачи делают надрез на теле пациентов и помогают им задышать. Он взял нож, обработал его спиртным и сделал маленькое отверстие на груди брата. Ему показалось, что родственник задышал, он заткнул рану тряпкой и ушел спать. На утро он понял, что брат мертв.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде шести лет в колонии строго режима по уголовному делу об убийстве.