Более 240 многодетных семей Башкирии получили жилищные сертификаты

Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Башкирии 245 многодетных семей воспользовались жилищными сертификатами. Такие цифры за последние три года были озвучены во время совещания в правительстве республики во главе с премьер-министром Андреем Назаровым.

Известно, что до 2026 года на эти целы было выделено 368 млн рублей. Только в этом году сертификат будет предоставлен еще 65 семьям.

Отмечается, что денежную поддержку могут получить и неполные семьи, в которых воспитываются пять или более детей. При рождении трех или более детей одновременно семья также может получить сертификат.

Уточняется, что жилье можно купить только на территории Башкирии.

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