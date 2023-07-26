Центр Уфы перекроют во время проведения форумов

Фото: пресс-служба администрации Уфы

В Уфе ограничат движение транспорта на центральных улицах. Это связано с тем, что в городе пройдут два масштабных мероприятия — IV всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — умная страна», а также II всероссийский молодежный форум «Умный город. Наше будущее» . Об этом напомнили в городской мэрии.

Так, 27 июля перекроют движение на улице Пушкина на участке от Цюрупы до Советской. Ограничения будут действовать с 16:00 до 19:00.

Также до 28 июля будет закрыта парковка у Конгресс-холла «Торатау».

Уфимцев и гостей столицы мэрия просит заранее планировать свой маршрут и приносит свои извинения за доставленные временные неудобства.

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