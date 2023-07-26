Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 3:00

«Сохраняйте спокойствие!»: МЧС по Башкирии срочно обратилось к жителям республики

Жителей Башкирии предупредили о масштабных учениях МЧС
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии пройдут масштабные учения МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что мероприятие состоится для проверки готовности к действиям по предназначению в режиме функционирования чрезвычайной ситуации.

В рамках учений сотрудники министерства выедут в Чишминский район, 1431 км автодороги М-5. Спасатели развернут подвижный пункт управления с палатками, спецоборудованием и техникой. Также запланирована проверка готовности аэромобильной группировки.

Жителей республики просят не пугаться и сохранять спокойствие.

— Уважаемые жители республики! Просим сохранять спокойствие. Учебное мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки, — обратились в МЧС по РБ к жителям республики.