«Сохраняйте спокойствие!»: МЧС по Башкирии срочно обратилось к жителям республики

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии пройдут масштабные учения МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что мероприятие состоится для проверки готовности к действиям по предназначению в режиме функционирования чрезвычайной ситуации.

В рамках учений сотрудники министерства выедут в Чишминский район, 1431 км автодороги М-5. Спасатели развернут подвижный пункт управления с палатками, спецоборудованием и техникой. Также запланирована проверка готовности аэромобильной группировки.

Жителей республики просят не пугаться и сохранять спокойствие.

— Уважаемые жители республики! Просим сохранять спокойствие. Учебное мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки, — обратились в МЧС по РБ к жителям республики.