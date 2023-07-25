Жителя Башкирии осудили на 2,5 года за хранение взрывчатки в кармане куртки

Фото: Рустем АХУНОВ

Жителя башкирского города Туймазы признали виновным в совершении преступления по статье за незаконное хранение взрывчатых веществ. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что в январе этого года мужчина во время уборки гаража обнаружил 10 патронов и дымный порох в картонной коробке. Он принес найденное домой и хранил в нагрудном кармане куртки до того, пока это все не изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Житель Туймазов свою вину признал. Ранее он был неоднократно судим за преступления против собственности. По совокупности приговоров ему назначили 2,5 года колонии общего режима и штраф в размере пяти тысячи рублей. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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