В водоемах Башкирии утонули мальчик и женщина 14 и 35 лет

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня, 25 июля, в водоемах Башкирии утонули два человека. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Первая трагедия случилась в Благовещенском районе республики. В селе Ильина-Поляна на реке Изяк, согласно предварительным данным, во время рыбалки утонул 14-летний мальчик. Тело погибшего подростка из воды достал его отец.

Еще один случай произошел в Учалинском районе. В селе Ильчигулово на озере Улекуль утонула 35-летняя женщина.

В обоих случаях места для купания не были оборудованы. Специалисты устанавливают обстоятельства происшествий, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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