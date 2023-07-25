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НовостиПроисшествия25 июля 2023 17:18

В Уфе завершились трагедией поиски 32-летнего Винера Исмагилова

Жителя столицы Башкирии обнаружили мертвым после почти двух месяцев поисков
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

В Уфе завершились поиски 32-летнего Винера Исмагилова. Об этом рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Родные и близкие принялись разыскивать мужчину почти два месяца назад – еще 5 июня. Как рассказала супруга Винера в беседе с «КП-Уфа», она вместе с волонтерами распространяла ориентировки о его пропаже, в том числе, по районам, где он жил до переезда в Уфу.

– Сам он из Бирска, но до школы жил в Месягутово. Мы думали, может он туда к родственникам поехал, – поведала женщина.

К сожалению, в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» добровольцы «БашРегионСпаса» сообщили трагичное известие: Винер Исмагилов был найден мертвым. Что произошло с мужчиной – не уточняется.

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