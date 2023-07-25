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НовостиОбщество25 июля 2023 16:41

Мэрия Уфы объявила о продаже усадьбы Рябинина за 9,5 млн рублей

Здание было построено в 1917 году
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: группа "Том Сойер"

Фото: группа "Том Сойер"

Мэрия Уфы объявила торги по приватизации усадьбы Рябинина. Об этом рассказало издание «РБК Уфа».

В мае были объявлены аналогичные торги, но их отменили. Начальная цена лота составляет 9,5 миллионов рублей. На продажу был выставлен трехэтажный бревенчатый дом площадью 367 квадратных метров, расположенный на улице Гоголя, 24, а также земельный участок площадью 585 «квадратов».

Каких-либо особых условий по реставрации здания для будущих владельцев прописано не было, но, тем не менее, собственникам придется соблюдать закон об объектах культурного наследия и содержать дом в надлежащем техсостоянии.

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