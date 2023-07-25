Трафик по улице Октябрьской Революции в Уфе запустят до конца 2023 года

Фото: Рустем АХУНОВ

Движение транспорта по улице Октябрьской Революции в Уфе запустят до конца 2023 года. Об этом на совещании в формате «Час общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства» под руководством главы республики Радия Хабирова рассказал начальник уфимского Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе.

В настоящее время улицу активно реконструируют. Рабочие уже частично переустроили инженерные сети и приступили к созданию велопешеходной зоны с широкими тротуарами, площадками для отдыха и работы торгово-развлекательных заведений. Также здесь ведутся археологические раскопки в поисках представляющих историческую ценность предметов.

После окончания первого этапа реконструкции (до конца текущего года) власти планируют организовать движение транспорта по одной полосе в каждую сторону. После этого начнется второй этап, в рамках которого будут реставрироваться дома.

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