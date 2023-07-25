«Уфимское ожерелье» благоустроят за 75 млн рублей

Фото: glavarb.ru

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы объявило торги на благоустройство тропы «Уфимское ожерелье». Соответствующая информация была опубликована на портале государственных закупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 74 726 055,48 рублей. Его исполнителю предстоит в течение 65 дней устроить дорожное покрытие и освещение, возвести малые архитектурные формы, две велопарковки, семь входных групп, установить информационные стенды, скамейки, урны, указатели, а также оборудовать памп-трек и площадку для отдыха.

Средства на благоустройство выделят из республиканского (70,9 миллиона рублей) и городского (3,7 миллиона) бюджетов.

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