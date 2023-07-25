В Уфе врачи прооперировали мужчину с запущенной формой рака с метастазами

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

В Уфе врачи Республиканской клинической больницы имени Куватова прооперировали мужчину с запущенной формой рака. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

78-летнему мужчине поставили неутешительный диагноз: запущенная форма колоректального рака с метастазами в печени. Ранее ему проводили противоопухолевую лекарственную терапию, на фоне которой заболевание только прогрессировало. Пациент также был вынужден принимать препараты, которые купировали симптомы сердечной недостаточности.

Основываясь на положительном опыте врачей из федеральных центров, специалисты решили провести стентирование внутрипеченочного сегмента нижней полой вены через внутрисосудистый доступ. Положительный эффект появился уже через сутки после операции. Пациента выписали в плановом порядке с полным регрессом симптомов сердечной недостаточности.

– Несмотря на то, что операция носила паллиативный характер, несомненно удалось добиться значительного улучшения качества жизни, – заявил Айрат Рахматуллин.

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