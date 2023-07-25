Молодые ученые из Уфы разработали устойчивые сорта сельскохозяйственных растений

Молодые ученые из лаборатории БГАУ разработали устойчивые к заболеваниям и сложным погодным условиям сорта сельскохозяйственных растений Фото: Виталий ТИМКИВ

Молодые ученые из лаборатории Башкирского государственного аграрного университета разработали устойчивые к заболеваниям и сложным погодным условиям сорта сельскохозяйственных растений. Об этом со ссылкой на Евразийский научно-образовательный центр сообщило издание UfacityNews.ru.

Уточняется, что вуз внес в госреестр новых сортов сельскохозяйственных культур картофель «Ирендык», лук «Иглинский-2» и клевер «Ванюша». Все они обладают высоким качеством и приспособлены к погодным условиям девяти регионов Уральского округа. В разработке также находятся сорта «Радуга» и пшеница «Сарра».

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