Территорию вокруг парка Нефтехимиков в Уфе благоустроят за 306 млн рублей

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе на благоустройство территории вокруг парка Нефтехимиков потратят 306 миллионов рублей. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании в городской администрации рассказал исполняющий обязанности главы администрации Калининского района Дмитрий Миронов.

Власти планируют благоустроить скверы «Ильича», «Победы» и «Матерей». Финансирование будет выделено в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Подрядчик уже приступил к подготовительным и земляным работам, завершение благоустройства намечено на 30 ноября следующего года.

На территории скверов планируется отремонтировать проезды, нанести покрытие на тротуары, установить освещение, системы полива и видеонаблюдения, а также соорудить малые архитектурные формы и сделать озеленение.

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