26 и 27 июля в Уфе из-за форумов «Умный город» перекроют несколько улиц

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе из-за проведения IV Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – умная страна» и II Всероссийского молодежного форума «Умный город. Наше будущее» перекроют несколько улиц.

Завтра, 26 июля, с 06:00 до 08:00 будет закрыта улица Генерал-губернатора Перовского, а 27 июля с 16:00 до 19:00 перекроют участок улицы Пушкина от Цюрупы до Советской.

Мэрия столицы Башкирии также напомнила, что с сегодняшнего дня и до 28 июля будет закрыта парковка Конгресс-холла «Торатау». А завтра из-за «Забега Умных городов» с 05:00 до 08:00 нельзя будет проехать по участку улицы Набережной: от Сочинской до Генерал-губернатора Перовского.

Власти города просят автомобилистов заблаговременно планировать свои поездки

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