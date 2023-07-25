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НовостиПроисшествия25 июля 2023 11:46

В Башкирии не справился с управлением и разбился насмерть водитель Nissan Almera

На трассе Тирлянский-Белорецк машина 41-летнего мужчины улетела в кювет
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 25 июля, в Белорецком районе Башкирии разбился насмерть водитель иномарки. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на трассе Тирлянский-Белорецк. Водитель Nissan Almera не справился с управлением и съехал в кювет. На место происшествия были направлены сотрудники пожарной части села Тирлянский, Госкомитета Башкирии по ЧС, скорой помощи, Госавтоинспекции и других экстренных служб.

К сожалению, в результате случившегося 41-летний водитель иномарки погиб.

– Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! – призвали в Госкомитете республики по ЧС.

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