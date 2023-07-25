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НовостиОбщество25 июля 2023 11:06

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев пригрозил разбрасывающим окурки курильщиками

Сити-менеджер призвал жителей столицы Башкирии соблюдать чистоту
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев на своей личной странице в социальных сетях опубликовал видео с недобросовестными курильщиками, которые выкидывают окурки куда угодно, но только не в урну.

На записи лица мусорящих граждан закрыты, однако, как пообещал градоначальник, в следующий раз они будут продемонстрированы всем.

– Прошу вас, донесите мусор до урны! Не бросайте! Давайте беречь чистоту города вместе! – призвал граждан Мавлиев.

Горожане, кстати, в комментариях под публикацией мэра идею Мавлиева поддержали и тоже раскритиковали недобросовестных курильщиков.

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