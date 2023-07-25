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НовостиОбщество25 июля 2023 10:40

В Башкирии 26 июля прогнозируются грозы и потепление до +29°

Также, по данным синоптиков, на дорогах образуется туман
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 26 апреля, в Башкирии ожидается теплая погода с осадками. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики в грядущую среду следует ожидать переменную облачность. В некоторых районах пройдут небольшие дожди и грозы. Этой ночью будет слабый ветер переменных направлений, днем – западный пять-десять метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до +11,+16°, в горах – до +7°, а днем потеплеет до +24,+29°.

На некоторых участках автомобильных дорог ночью и утром образуется туман. Из-за него видимость ухудшится до 500-1000 метров.

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