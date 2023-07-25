В Уфе коты загнали змею под капот автомобиля

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе из автомобиля отечественной легковушки спасатели вытащили ужа. Змею туда загнали бесстрашные коты, которые живут на улице Зорге. О необычной заявке рассказали в УГЗ Уфы.

Спасателей вызвали свидетели произошедшего. На момент прибытия сотрудников управления, очевидцы уже разыскали хозяина машины и дожидались спасателей.

Открыв капот, специалисты нашли ужа. С помощью специнструмента они извлекли пресмыкающееся и поместили в банку. После этого спасатели отпустили ужа в лес.

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